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ABD Büyükelçisi, Xizang'daki Heyelan İçin Taziyelerini İletti

ABD Büyükelçisi, Xizang'daki Heyelan İçin Taziyelerini İletti
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ABD'nin Çin Büyükelçisi David Perdue, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Beijing'de yaptığı görüşmede, Xizang Özerk Bölgesi'nin Nepal sınırındaki Gyirong Sınır Kapısı'nda meydana gelen heyelan ve ani sel felaketinde hayatını kaybedenler için ABD adına taziye dileklerini iletti. Felakette 3 kişi öldü, 558 kişiden haber alınamıyor ve 2 kişi kurtarıldı.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Çin Büyükelçisi David Perdue, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesi sırasında, çarşamba günü ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Nepal sınırında meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenler için ABD adına taziyelerini iletti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre Wang ve Perdue çarşamba günü başkent Beijing'de bir araya geldi.

Xizang'ın Gyirong ilçesinde bulunan Gyirong Sınır Kapısı'nda çarşamba sabahı ani sel ve heyelan yaşanmıştı. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre perşembe sabahı itibarıyla 3 kişi hayatını kaybederken, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden haber alınamıyor. 2 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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