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ABD, Çete Üyelerini El Salvador'a Sınır Dışı Ediyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 yabancı çete üyesinin daha El Salvador'daki hapishanelere nakledildiğini açıkladı. Nakledilen üyeler, Venezuela merkezli Tren de Aragua ve MS-13 çetelerine üyeliği bulunan suçlulardan oluşuyor.

- ABD, çete üyelerini El Salvador'a sınır dışı etmeye devam ediyor

WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 17 yabancı çete üyesinin daha El Salvador'daki hapishanelere nakledildiği belirtildi.

ABD'deki yabancı suçlular sınır dışı edilmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Venezuela merkezli suç örgütü Tren de Aragua ve ABD'de El Salvadorlu göçmenlerin kurduğu MS-13 çetesine üye 17 kişinin dün gece saatlerinde El Salvador'daki yüksek güvenlikli hapishanelere gönderildiği ifade edildi. Açıklamada, aralarında katiller ve tecavüzcülerin de bulunduğu çete üyelerinin başarılı bir terörle mücadele operasyonuyla transfer edildiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan halkını güvende tutmak için, Tren de Aragua ve MS-13'ü Yabancı Terör Örgütleri listesine eklediği hatırlatan açıklamada, ortaklıkları için El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ve El Salvador hükümetine teşekkür edildiği vurgulandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele 17 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'de bulunan Tren de Aragua'nın 238 üyesi ile 23 MS-13 üyesinin ülkeye getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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