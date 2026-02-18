Belçika-ABD-İsrail hattında diplomatik gerginlik sürüyor

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, Belçika hükümetini, Vooruit Partisi lideri Conner Rousseau'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı Adolf Hitler'e benzettiği iddia edilen açıklamalarını derhal kınamaya çağırdı.

Flaman basınında yer alan haberlere göre, White, Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'a yazdığı mektupta, hükümete, Vooruit Partisi lideri Rousseau'yu ABD hakkındaki "iftira niteliğindeki ifadeleri" gerekçesiyle "derhal" kınama çağrısında bulundu.

Mektupta White, "ABD, Vooruit'in başkanı Sayın Conner Rousseau hakkında bu resmi şikayeti büyük bir endişeyle sunmaktadır. Sayın Rousseau'nun geçen hafta yayımladığı ve ABD Başkanı'nı Hitler'e benzettiği video tamamen mantıksız ve kabul edilemezdir." ifadesini kullandı.

Belçika ile İsrail arasında ABD'nin başlattığı diplomatik kriz

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın, Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti."

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White ise 16 Şubat'ta soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek, bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, White'ı açıklamalarının ardından görüşmeye çağırmıştı. Bakanlığın, Antwerp'te yürütülen soruşturmanın dini uygulamalara yönelik olmadığı, bağımsız yargı makamlarının yürüttüğü hukuki bir süreç olduğu yönünde açıklama yaptığı aktarılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da konuya müdahil olmuş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Belçika'daki antisemitizm tartışmalarına değinerek Antwerp'teki sünnet soruşturmasını eleştirmiş ve Yahudi topluluklarının güvenliği konusunda endişe duyduklarını ifade etmişti.

Prevot ise yanıtında ülkesinin antisemitizmle mücadeleye kararlı olduğunu vurgulamış ve Antwerp'te yürütülen soruşturmanın dini uygulamalara değil, hukuki ve tıbbi iddialara ilişkin olduğunun altını çizmişti.

Diğer yandan Flaman Vooruit Partisi lideri Conner Rousseau da ABD büyükelçisinin Belçika'nın iç hukuk süreçlerine müdahale etmemesi gerektiğini ifade etmişti. Ayrıca Rousseau'nun sosyal medyada yayımlanan bir videosunda ABD'nin dış politikasını eleştirirken ABD Başkanı Donald Trump'ı Adolf Hitler'e benzettiği yönünde ifadeler kullandığı öne sürülmüştü.

Söz konusu videoda Rousseau, ABD'deki göç politikalarını eleştirerek, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesini (ICE) "Trump'ın özel ordusu" olarak nitelendirmiş ve 2. Dünya Savaşı'na ve Nazi dönemine de atıfta bulunarak, "80 yıl önce Hitler ve aşırı sağ Avrupa'yı cehenneme çevirdi. 'Bir daha asla' demiştik ancak bugün Amerika'da bunun tekrarlandığını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.