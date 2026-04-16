ABD'den Türkiye'deki Okul Saldırılarına Taziye Mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara düzenlenen silahlı saldırılar nedeniyle taziye mesajı yayımladı ve hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda masum öğrenciler ile bir öğretmenin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirtti. Açıklamada, "ABD, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik silahlı saldırılar nedeniyle derin üzüntü duymaktadır. Bu saldırılar masum öğrencilerin ve bir öğretmenin hayatını kaybetmesine yol açarken, çok sayıda kişi de yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananların tamamına acil ve tam bir iyileşme diliyoruz. Bu anlamsız şiddet eylemleri karşısında yas tutan tüm Türk halkıyla düşüncelerimiz birliktedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı

Okul katliamıyla ilgili yeni gelişme
