ABD, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'yi yaptırım listesinden çıkardı
ABD Hazine Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını duyurdu. Kararın gerekçesi açıklanmazken, Albanese daha önce yaptırımın mahkeme kararıyla askıya alındığını bildirmişti.
ABD Hazine Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi yaptırım listesinden çıkardığını bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC), Albanese'ye yönelik yaptırımlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile bağlantılı yaptırımlar listesindeki Albanese'nin bu listeden çıkarıldığı kaydedildi.
Kararın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temmuz 2025'te yaptığı açıklamada, Albanese'nin, UCM'nin ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını belirtmişti.
Öte yandan, Albanese, 14 Mayıs'taki açıklamasında, Washington yönetiminin kendisine uyguladığı yaptırımın ABD'de mahkeme kararıyla askıya alındığını duyurmuştu.