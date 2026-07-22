Trump: ABD'den Lübnan'a Direkt Uçuşlar Yeniden Başlayacak
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Beyaz Saray'da görüştü. Trump, ABD havayollarının Lübnan'a direkt uçuşlarına izin vererek 40 yılı aşkın uçuş yasağını kaldırdı.
WASHINGTON, 22 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn Washington DC'deki Beyaz Saray'da bir araya geldi, 21 Temmuz 2026.
ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada, ABD'li havayolu şirketlerinin Lübnan'a doğrudan uçuşları yeniden başlatmasına izin vererek 40 yılı aşkın süredir yürürlükte olan uçuş yasağını sonlandıracaklarını ifade etti. (Fotoğraf: Li Yuanqing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua