ABD Başkanı Trump: İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız

ABD Başkanı Trump: İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız
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İsrail'in gece yarısı İran'ı vurmasının ardından ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Trump, "İsrail'in saldırısını önceden biliyordum. İran nükleer bombaya sahip olamaz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, " İran'ın nükleer programını hedef alan" kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

BİNALAR HASAR GÖRDÜ

Saldırılara ilişkin yayımlanan görüntülerde, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü. Görüntülerde çok katlı binanın saldırı sonrasında ağır hasar aldığı görüldü.

ABD Başkanı Trump: İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız

NÜKLEER TESİSİ VURULDU

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurduğunu duyurdu. İran devlet televizyonunun haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.

GENELKURMAY BAŞKANI VE DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI ÖLDÜ

Devrim Muhafızları Merkez Komutanlığı'nın da vurulduğunu duyuran İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü doğruladı.

İran haber ajansı IRNA ise Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin hayatta olduğu ve şu an "savaş odası"nda olduğunu duyurdu.

Ancak Fars Haber Ajansı Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Sabah saatlerinde İran Devlet Televizyonu da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı.

ABD Başkanı Trump: İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız

TRUMP: İSRAİL'İ SAVUNACAĞIZ

İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Saldırıya dahil değiliz" çıkışının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da ilk açıklama geldi.

"İsrail'in saldırısını önceden biliyordum" diyen Trump, saldırıya rağmen İran'la nükleer görüşmelerin aksamadan devam etmesi gerektiğini söyledi.

Saldırıya ABD'nin dahil olmadığını savunan Donald Trump, İran nükleer bombaya sahip olamaz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderliklerinde geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var." dedi.

İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırılara Tahran'ın yanıtını beklediğini kaydeden Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump: İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhayırlısı:

İkinizde yok olmayı hakettiniz ama dur Allah büyüktür vardır Onun da sizin için bir planı!

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

savunma ne kadar önemli samancılar anlamaz

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Küfür milleti tektir

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