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WASHINGTON, 20 Kasım (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni askeri adımlara karar vermek için aceleye gerek olmadığını belirterek, atacağı adımlara yeni yılda karar vereceğini söyledi.

Çin ziyaretinin ardından perşembe günü ABD'ye dönerken uçakta Axios haber sitesine konuşan Trump, "İran konusunda karar almak için acele etmiyorum. Yılbaşından sonra neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa atıfta bulunan habere göre Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanlığı ve istihbarat yetkililerinden nükleer tesislerine, altyapısına ve liderlerine yönelik olası saldırılar da dahil olmak üzere çeşitli askeri senaryolara İran'ın nasıl karşılık verebileceğini değerlendirmelerini istedi.

Axios'un çarşamba günkü haberinde, Trump'ın geçen hafta İran'a yönelik yeni ve kapsamlı bir saldırı dalgası düzenlenmesi ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylediği, ancak İsrail ile ortak bir saldırı seçeneğini halen değerlendirdiği aktarılmıştı.

Haberde, Trump'ın her an fikrini değiştirebileceği ve yakın zamanda saldırı düzenlemeyi planlıyor olsa bile bu yöndeki niyetini önceden belli etmeyeceği belirtilmişti.

Habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kısa süre içinde kesin sonuçlu bir bombardıman başlatması için Trump'a yoğun baskı yapıyor.

Kaynak: Xinhua