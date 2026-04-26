ABD Başkanı Trump'ın Katıldığı Yemekte Silahlı Saldırı Girişimi: 1 Kişi Gözaltında

ABD Başkanı Donald Trump’ın ve Başkan Yradımcısı JD Vance'in katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’nin düzenlendiği Washington Hilton Oteli’nde silahlı saldırı girişiminde bulunuldu, bir kişi gözaltına alındı.

Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'ne ev sahipliği yapan otelde silah sesleri duyuldu. Yetkililer, saldırının tek bir saldırgan tarafından gerçekleştirildiğini ve Gizli Servis tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Trump, dün gece düzenlediği basın toplantısında, Washington Hilton'da gerçekleşen saldırıyla bağlantılı olarak Kaliforniyalı bir adamın gözaltında olduğunu açıkladı. Trump, bir Gizli Servis ajanının vurulduğunu ancak kurşun geçirmez yelek sayesinde korunduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Trump, şüpheliye ilişkin de "Adam yakalandı. Çok hasta bir insan" dedi.

ABD merkezli New York Times gazetesinin aktardığına göre ABD Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, Gizli Servis tarafından yakalanan şüphelinin "şiddet suçu sırasında ateşli silah kullanma ve federal bir memura saldırı" suçlamalarıyla yargılanacağını söyledi. Şüphelinin adını vermeyen Pirro, saldırganın Federal Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacağını ve ek suçlamaların da beklendiğini belirtti.

Washington Polis Şefi Jeffery W. Carroll, şüphelinin kontrol altına alınmadan önce yetkililerle çatışmaya girdiğini söyledi. Üzerinde bıçaklar, bir pompalı tüfek ve bir tabanca bulunduğu bildirilen saldırganın eylemi gerçekleştirdiği otelde konakladığı ileri sürüldü.

Kaynak: ANKA
