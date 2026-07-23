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Trump'tan Husilere ve İran'a Sert Uyarı: Saldırı Tekrarlanırsa Askeri Müdahale Kapıda

Trump'tan Husilere ve İran'a Sert Uyarı: Saldırı Tekrarlanırsa Askeri Müdahale Kapıda
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ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin iki Suudi Arabistan gemisine saldırmasının ardından yaptığı açıklamada, benzer bir saldırının tekrarlanması halinde İran'ı sorumlu tutacağını ve hem Tahran'a hem de Husilere sert askeri karşılık verileceğini duyurdu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilerin iki Suudi Arabistan gemisine yönelik saldırısının ardından yaptığı açıklamada, benzer bir saldırının tekrarlanması halinde İran'ın sorumlu tutulacağını ve hem Tahran'a hem de Husilere karşı sert askeri karşılık verileceğini bildirdi.

Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bir yıl önce ABD'nin ticaret gemilerine yönelik saldırıları nedeniyle Husilere "çok güçlü" bir askeri operasyon düzenlediğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"O zamandan beri ve İran ile yaşadığımız çatışma süresince Husi milisleri son derece sorumlu bir tutum sergiledi. Ne yazık ki dün gece iki Suudi Arabistan gemisine ateş açarak yeniden harekete geçtiler. Eğer bunu tekrar yaparlarsa, Husi milisleri İran'ın bir vekili ve/veya temsilcisi olduğu için ABD, İran'ı sorumlu tutacak ve İran'a ve tabii ki şimdiye kadar çok profesyonel ve akıllı davranmış olmalarından dolayı büyük hayal kırıklığına uğradığım Husi milislerine ciddi askeri cezalar uygulanacaktır."

Kaynak: ANKA
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