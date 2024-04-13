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Biden, Orta Doğu'daki gelişmeleri takip için tatilini kesip Beyaz Saray'a döndü

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla tatilini yarıda keserek başkent Washington'a dönüyor.

BİDEN TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Delaware'deki hafta sonu tatilini yarıda keserek ABD yerel saatiyle bugün öğleden sonra başkente dönecek.

Açıklamada, "Başkan bugün öğleden sonra Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olarak ulusal güvenlik ekibiyle istişareler için Beyaz Saray'a dönüyor." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki Gelişmeleri Takip Etmek İçin Tatilini Yarıda Kesiyor

BİDEN, "İRAN HER AN SALDIRABİLİR" DEMİŞTİ

Biden, önceki günkü açıklamasında, olası bir İran saldırısına karşı her anlamda İsrail'in destekçisi olacaklarını ifade etmişti. ABD medyasına yansıyan haberlerde ise İran'ın 48 saat içinde bir saldırı düzenleyebileceği ileri sürülmüş, Biden son açıklamasında ise İran'ın "her an" İsrail'e karşılık verebileceğini iddia etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki Gelişmeleri Takip Etmek İçin Tatilini Yarıda Kesiyor

İSRAİL'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İran'ın beklenen misilleme saldırısı nedeniyle İsrail'de ise gergin bir hava hakim, ülkede yeni önlemler alınmaya devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, saldırı tehdidi nedeniyle ülkede tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini belirtti. Sivillerin toplanmasına yönelik yeni kısıtlamaların da getirildiğini duyuran Hagari, toplantı ve buluşmaların bin kişiyle sınırlandırıldığını aktardı.

Hagari, pazartesi saat 23.00'e kadar sürecek olan kısıtlamaların okul gezileri ve kamplar için de geçerli olduğunu söyledi. Hagari, İsrail'in hava savunmasının alarmda olduğunu ve düzinelerce uçağın gökyüzünde hazır beklediğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki Gelişmeleri Takip Etmek İçin Tatilini Yarıda Kesiyor

NE OLDU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İRAN, MİSİLLEME YAPACAĞINI DUYURMUŞTU

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

BİDEN, İSRAİL'E SAHİP ÇIKMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Biden, Orta Doğu'daki gelişmeleri takip için tatilini kesip Beyaz Saray'a döndüAyetullah Ali Hamaney

İSRAİL'DEN "İRAN SALDIRIRSA KARŞILIK VERECEĞİZ" ÇIKIŞI

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.

İRAN, İSRAİL BAĞLANTILI BİR GEMİYE EL KOYDU

İran medyası kısa süre önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı yakınlarında ticari bir gemiye helikopterle operasyon gerçekleştirdiğini aktardı. Portekiz bandıralı ve İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'e ait Zodiac Grubu'na bağlı "MSC Aries" adlı konteyner gemisine el koyulduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'daki Gelişmeleri Takip Etmek İçin Tatilini Yarıda Kesiyor

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Aci Biber:

Ekooo duydun mu! Adam tatilini kesmiş.

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