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ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül etkinliğinde Trump 2024 şapkası taktı

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ABD Başkanı Biden, 11 Eylül anma töreninde sürpriz bir hamle yaptı. Pensilvanya'daki etkinlikte Trump destekçisi bir vatandaşın "Trump 2024" şapkasını kısa süreliğine taktı. Olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve Cumhuriyetçiler tarafından propaganda malzemesi yapıldı. Beyaz Saray, Biden'ın jest amaçlı şapkayı taktığını açıkladı. Bu olay, yaklaşan 2024 seçimleri öncesi siyasi gerilimi gözler önüne serdi.

11 Eylül 2001 saldırılarının 23. yıl dönümü anma etkinliklerinde beklenmedik bir olay yaşandı. ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'nın Shanksville kentindeki İtfaiye İstasyonu'nda düzenlenen ve basına kapalı gerçekleşen bir etkinlikte "Trump 2024" yazılı bir şapka taktı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Biden'ın eski Başkan Donald Trump'ı destekleyen bir vatandaşla konuştuğu ve ardından bu kişinin şapkasını alıp kısa süreliğine taktığı görülüyor. Bu beklenmedik hareket, sosyal medyada hızla yayılarak özellikle Cumhuriyetçi Parti destekçileri arasında geniş yankı uyandırdı.

Cumhuriyetçi Parti'nin seçim kampanyası hesabı, olayı fırsat bilerek Biden'ın şapkalı fotoğrafını "Destek için teşekkürler, Joe!" mesajıyla paylaştı.

Beyaz Saray cephesinden gelen açıklamada ise olayın perde arkası anlatıldı. Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, X platformundan yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, Trump destekçisine jest olarak bir şapka verdikten sonra bu kişi Başkan'ın da kendi şapkasını takmasını söyledi. O da kısa süreliğine şapkayı taktı," ifadelerini kullandı. Bates ayrıca, Biden'ın etkinlikte "birlik olmak" teması üzerine konuştuğunu vurguladı.

Bu olay, yaklaşan 2024 başkanlık seçimleri öncesinde siyasi atmosferin gerginliğini ve iki parti arasındaki rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül etkinliğinde Trump 2024 şapkası taktı

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül etkinliğinde Trump 2024 şapkası taktı

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel

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Yorumlar (1)

Hayri:

Ben kendisinden kafada huni ile bir foto bekliyodum

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