ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında 11 gün geride kaldı. Tahran yönetimi, Orta Doğu'daki diğer ülkelere misilleme saldırılarını sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile konuşabilirim" dedi. Trump'ın bu sözleri savaşta geri adım olarak nitelendirildi.

ABD ve İsrail ile İran arasında karşılıklı füze saldırılarıyla süren savaş 11'inci gününe girdi. Bölgedeki gerilim devam ederken İsrail ordusu İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'dan fırlatılan bir füzenin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Açıklamada saldırı tehdidi altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşların cep telefonlarına acil uyarı mesajları gönderildiği belirtildi. Yetkililer, ikinci bir duyuruya kadar vatandaşların sığınaklarda kalması gerektiğini vurguladı.

SAVAŞTA CAN KAYBI ARTIYOR

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırıların ardından İran tarafında can kaybının 11 günde 1230'a, yaralı sayısının ise 1473'e yükseldiği bildirildi. ABD ise şimdiye kadar 7 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

TRUMP'TAN "GÖRÜŞEBİLİRİZ" MESAJI

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Fox News'e konuşan Trump, İran ile görüşme ihtimaline kapıyı aralayarak "İran çok fena görüşmek istiyor. Görüşmek şartlara göre mümkün. Artık konuşmak zorunda değiliz, biliyorsunuz. Ama mümkün" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
