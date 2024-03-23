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ABD askerleri, PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı

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Örgüte yakın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara göre ABD askerleri, Halep'in Aynularab ilçesi ile Haseke'nin Derik ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde yer aldı.

ABD askerleri Suriye'deki nevruz etkinliklerine katıldı

ÖCALAN POSTERİ VE PKK'YI SİMGELEYEN BEZ PARÇALARI AÇILDI

PKK/YPG yandaşları, her iki ilçede düzenlenen etkinlikte elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen yıldızlı, sarı, yeşil ve kırmızı renkli bez parçalarını açtı.

ABD askerleri Suriye'deki nevruz etkinliklerine katıldı

Sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda Derik'teki etkinlikte ABD'li kadın askerin PKK/YPG'nin kullandığı renklerde yaka süsleri taktığı görülüyor.

ABD askerleri Suriye'deki nevruz etkinliklerine katıldı

ABD askerleri Suriye'deki nevruz etkinliklerine katıldı

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Caner Alp:

Amerikadan beklenen hareket. Türk milleti dostu düşmanı tanıyor, hala tanımayan varsada Allah akıl fikir versin.

9
1
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tahsin bueyuekkol:

Sonlari olacak

5
3
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