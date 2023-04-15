ABB'nin 'Miras Şantiye Gezileri' başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi şantiyelerinin kapılarını 28 Nisan ve 26 Mayıs'ta başkentlilere açacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi şantiyelerinin kapılarını 28 Nisan ve 26 Mayıs'ta başkentlilere açacak.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara'nın tarihine ışık tutan yapıların restorasyonu sırasında, çalışmaların sürdüğü şantiyelerin kapılarının da vatandaşlara açılmaya devam ettiği belirtildi.

Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi'ndeki çalışma sahasını inceleme fırsatının sunulacağı ifade edilen açıklamada, "28 Nisan ve 26 Mayıs'ta gerçekleşecek 'Ankara Miras Şantiye Gezileri'ne katılmak isteyen Ankaralıların, 'https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras' adresindeki formu doldurmaları gerekiyor." bilgisine yer verildi.

Geziler uzman rehber eşliğinde ücretsiz düzenlenecek

Gezilerin ilk olarak 2022'nin temmuz ayında başladığının hatırlatıldığı açıklamada, bu yılki gezi programı kapsamında Roma Tiyatrosu ve Arkeopark şantiyesinin 13.30-14.30, Ankara Kalesi şantiyesinin ise 14.30-15.30 saatleri arasında gezilebileceği duyuruldu.

Kent tarihini tanıtmak ve turizmi canlandırmak için düzenlenen ücretsiz gezilerde başkentliler, devam eden restorasyon ve konservasyon çalışmalarını gezerek, uzman rehberlerden bilgi alabilecek.