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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 5. toplantısını gerçekleştirdi

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Meclis Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuşmalarla devam etti. Meclis üyeleri, Srebrenitsa katliamı ve 15 Temmuz şehitlerini anarak demokrasiye sahip çıkacaklarını ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, bu ayın 5'inci toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Meclise sunulan önergelerin kabul edildiği toplantı, meclis üyelerinin gündem dışı söz alarak, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimine ilişkin konuşmalarıyla devam etti.

Toplantıda, AK Parti grubu adına konuşan Nihat Yalçın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde şehit olanları rahmetle andı.

Srebrenitsa katliamında yaşananların şu an Gazze'de yaşandığını belirten Yalçın, "Hayatını kaybedenler aynı mazlumlar, soykırımda bulunanlar, aynı zalimlerdir." dedi.

MHP grubu adına konuşan Recep Aksoy da Srebrenitsa katliamına değinerek, Avrupa'nın göbeğinde, savunmasız insanların, Birleşmiş Milletlerin koruması altındayken katledildiğini anımsattı.

CHP Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Gül Eda Hür ise konuşmasına Cumhuriyet Destanı şiirini okuyarak başladı.

15 Temmuz'da devletin iradesine, milletin egemenliğine, el koyma girişimlerini kınayan Hür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP grubu olarak, bir kez daha demokrasinin yanında olduğumuzu, her türlü darbenin karşısında olduğumuzu, bundan sonra da milli iradeyi hiçe sayan, ona itiraz eden, direnen, milli irade ve demokrasi dışı çabaya yeltenenlerin karşısında dimdik duracağımızı ifade ediyoruz. Biz, darbenin kimden geldiğine bakmaksızın, her türlüsüne karşıyız. Bundan 100 yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığı ve önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetine ilelebet sahip çıkacağız."

Hür, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı.

Toplantı, gündem dışı söz alan meclis üyelerinin konuşmalarıyla devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

Srebrenitsa Katliamı Darbe Girişimi Demokrasi 15 Temmuz Konferans Ankara Güncel Haberler

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