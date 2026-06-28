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ABB'den yağmur suyu mazgalları açıklaması

ABB'den yağmur suyu mazgalları açıklaması
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yağmur suyu mazgallarının NATO Zirvesi öncesi ilk kez yol seviyesine getirildiği iddialarını yalanladı. Çalışmaların uzun süredir rutin bakım programı kapsamında sürdüğü belirtildi.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında, Ankara'daki yağmur suyu mazgallarının NATO Zirvesi öncesinde sanki ilk kez yol seviyesine getirildiği yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

ABB sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında, Ankara'daki yağmur suyu mazgallarının NATO Zirvesi öncesinde sanki ilk kez yol seviyesine getirildiği yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. ASKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yağmur suyu mazgalları ile baca kapaklarının bakım, onarım ve yol kotuna uygun hale getirilmesi çalışmalarını uzun yıllardır rutin bakım programı kapsamında sürdürmektedir. Asfalt yenileme çalışmaları, trafik yükü ve zamanla oluşan seviye farklılıkları nedeniyle ihtiyaç duyulan noktalarda mazgallar ve baca kapakları düzenli olarak yol seviyesine getirilmektedir. Nitekim bu çalışmalar yeni olmayıp, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesapları ve basına servis edilen haberlerde de açıkça yer almaktadır. 2 Şubat tarihinde kamuoyuyla paylaşılan haber bülteninde, yol seviyesinin altında kalan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarının yol kotuna uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaların kent genelinde sürdüğü, yaklaşık 50 bin noktada bakım ve onarım yapılmasının hedeflendiği duyurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca söz konusu çalışmalar kapsamında 1 Ekim 2025 tarihinde sözleşme imzalanmış 16 Ekim 2025 tarihinde yer teslimi yapılarak 600 günlük uygulama süreci başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Geçmişte yoğun trafik nedeniyle bazı güzergahlarda çalışma yapılabilmesi için gerekli trafik düzenlemeleri ve yol kapatmaları her zaman mümkün olamamaktaydı. Tek fark, NATO Zirvesi kapsamında alınan trafik tedbirleri sayesinde ekiplerimizin bazı noktalarda daha rahat, daha güvenli ve daha hızlı çalışma imkanı bulmuş olmasıdır. Bu durum yapılan işin yeni olduğu anlamına gelmemekte yalnızca uzun süredir devam eden rutin bakım çalışmalarının daha kısa sürede yürütülmesine imkan sağlamaktadır. Dolayısıyla uzun süredir planlı şekilde sürdürülen bakım çalışmalarının yeni bir uygulamaymış ya da yalnızca NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilmiş gibi servis edilmesi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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