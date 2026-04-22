ABB Başkanı Yavaş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Çocuklarımız ve gençlerimiz, bu ülkenin en kıymetli hazinesidir. Onların özgürce güldüğü, kendilerini güvende hissettiği, umutla büyüdüğü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 23 Nisan'ın millet iradesinin kayıtsız şartsız hakim kılındığı, bağımsızlığın ve demokrasinin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bu anlamlı günün aynı zamanda çocuklara duyulan güvenin ve onlara verilen değerin en güçlü ifadesi olduğunu aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Ancak bu bayramı karşılarken yüreğimizi derinden yaralayan bir acıyı da paylaşıyoruz. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen menfur saldırıda yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, hayatını kaybeden öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Çocuklarımızın güvenliği her şeyin üzerindedir. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alınması, çocuklarımızın huzur ve güven içinde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri en temel sorumluluğumuzdur. Yaşadığımız tüm acılara rağmen milletçe dimdik ayaktayız, inancımızı, birliğimizi ve geleceğe olan umudumuzu koruyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz, bu ülkenin en kıymetli hazinesidir. Onların özgürce güldüğü, kendilerini güvende hissettiği, umutla büyüdüğü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli egemenliğimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."