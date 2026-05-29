Abant Gölü Milli Parkı bayram tatilinde misafirlerini ağırladı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, tatilcilerin uğrak noktalarından biri oldu.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden vatandaşlar bayram tatilinde Abant'ı tercih etti.

Milli parka gelen tatilciler yürüyüş yaptı, belirlenen alanlarda piknik yaptı ve yeşil alanlarda vakit geçirdi.

Bazı tatilciler ise Abant'ın içinden geçen derenin kenarında kamp sandalyelerine oturarak manzaranın keyfini çıkardı.

Havanın serin olması ve yağış ihtimali nedeniyle milli parkta önceki bayram tatillerine göre yoğunluk oluşmadığı gözlendi.