Kastamonu'da Ezine Çayı'na gelen flamingonlar renkli görüntüler oluşturdu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Ezine Çayı'na gelen 3 flamingo, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenli bir alanda mola veren flamingolar, renkli görüntüler oluşturdu.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Ezine Çayı'na gelen 3 flamingo, doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle çay yatağındaki güvenli alanda mola veren flamingolar, renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, ilk kez gördükleri flamingonları cep telefonu kameralarıyla görüntülerken, doğa fotoğrafçıları da bölgede gözlem yaparak türü kayıt altına aldı.

Fotoğrafçı Serhat Çakıcı, AA muhabirine, halk arasında "allı turna" olarak da bilinen flamingoların, kuş fotoğrafçıları olarak kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Flamingoların dinlenme ve beslenme davranışları açısından farklı alanlardan uçmayı tercih edebildiğini dile getiren Çakıcı, "Geçtiğimiz yıllarda da ilçemizde yavru bir flamingoyu fotoğraflamıştık. Bu sene de bir ilki yaşadık. Bölgemizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenli bir sığınak olarak flamingonları Abana'da ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
