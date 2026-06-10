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AB'de "Macaristan deneyimi"nin ardından yeni üyeler için daha sıkı denetim mekanizmaları tartışılıyor

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Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, AB'ye katılacak ülkelerde hukukun üstünlüğü ihlallerine karşı fonların askıya alınması ve oy haklarının sınırlandırılması gibi yaptırımların daha hızlı uygulanabilmesi için üyelik anlaşmalarına yeni güvence mekanizmaları eklenmesini önerdi.

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg Avrupa Birliği'ne (AB) gelecekte katılacak ülkelerde hukukun üstünlüğü ve demokratik ilkelerin ihlal edilmesi durumunda daha hızlı yaptırım uygulanabilmesi için üyelik anlaşmalarına yeni güvence mekanizmaları eklenmesini önerdi.

Euronews'in haberine göre Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg yeni üyelerin temel haklar ve demokratik ilkelere aykırı uygulamalarda bulunması halinde AB fonlarının askıya alınması ve oy haklarının sınırlandırılması gibi yaptırımların daha hızlı devreye alınabilmesini talep etti.

Öneride ayrıca, yeni üye ülkelerin veto yetkisinin belirli bir süre kısıtlanması da yer aldı. Düzenlemenin, özellikle dış politika gibi oybirliği gerektiren alanlarda karar alma süreçlerinin tıkanmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.

Girişimin, eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban döneminde yaşanan anlaşmazlıklardan çıkarılan dersler doğrultusunda hazırlandığı ifade ediliyor. Orban yönetimi, AB içinde veto kararları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin tartışmalar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olmuştu.

İlgili belgede, AB'nin yeni üyelik anlaşmasını hazırlamaya başladığı Karadağ'ın aday ülkeler arasında üyeliğe en yakın ülke olarak görüldüğü kaydedildi.

Belgenin, Karadağ'ın yanı sıra Ukrayna, Moldova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Sırbistan gibi aday ülkeler için hazırlanacak gelecekteki üyelik anlaşmalarına da örnek teşkil etmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
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