AB ve İngiltere, Sudan için Yardım Taahhüdünde Bulundu

- AB ve İngiltere'den Sudan'a yardımları artırma taahhüdü

AB, 522 milyon euro, İngiltere 120 milyon sterlin taahhüt etti

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve yaklaşık 20 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı Sudan konferansında AB, 522 milyon euro, İngiltere, 120 milyon sterlin yardım taahhüt etti.

İngiltere'nin başkenti Londra, 2023'ten bu yana devam eden iç savaş nedeniyle dünyanın en ağır insani kriziyle karşı karşıya olan Sudan'a ilişkin üst düzey bir uluslararası konferansa ev sahipliği yaptı. Sudan'daki iç savaşın başlangıcının ikinci yıl dönümünde Londra'daki Lancaster House'da İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'nin ortak inisiyatifiyle gerçekleştirilen konferansa Batı ülkeleri ve Sudan'a komşu ülkelerden temsilciler de katılırken, Sudan'daki iç savaşın taraflarından hiçbiri davet edilmedi.

Uluslararası konferansta, on binlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve ülkenin büyük bir kısmının kıtlığa sürüklenmesine neden olan kriz nedeniyle çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

"Birçok kişi Sudan'dan ümidini kesti"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, uluslararası toplumun Sudan'daki iç savaşın taraflarını sivilleri korumaya ve insani yardımlara izin vermeye ikna etmesi gerektiğini vurguladı. Sudan için sabırlı bir diplomasiye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Lammy, "Bazıları çatışmanın devam etmesini fiilen kaçınılmaz olarak görüyor. Birçok kişi Sudan'dan ümidini kesti. Bu yanlış. Ahlaki olarak da yanlış. Bu kadar çok sivil başı kesilmiş halde bulunurken, bir yaşında çocuklar dahi cinsel şiddete maruz kalırken ve dünyada hiçbir yerde olmadığı kadar çok insan kıtlık ile karşı karşıya iken, bu olanlara gözlerimizi kapatamayız" dedi.

4 milyon kişinin Sudan'dan kaçarak mülteci durumuna düştüğünü ve istikrarsızlığın bölgeye yayıldığını ifade eden Lammy, Sudan'da olanları görmezden gelmenin stratejik olarak da hata olduğuna dikkat çekti. Sudan'daki iç savaşın kaçınılmaz bir gelecek olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Lammy, bir yıl sonra Londra'da aynı toplantıyı bir kez daha yapıyor olmama temennisinde bulundu.

"Bu savaş sona ermek zorunda"

Konferansta Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Sudan'da bu hafta sonu yüzlerce sivilin ve yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ülkedeki insani krizin boyutlarına dikkat çeken Baerbock, Sudan'da 30 milyon insanın yardımlar olmadan hayatta kalamayacak durumda olduğuna dikkat çekti. Baerbock, "Bu savaş sona ermek zorunda. Eğer devam ederse hiçbir kazanan olmayacak ve hepimiz insanlığımızı kaybedeceğiz" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ise, "Durum her geçen gün kötüleşiyor. Hep birlikte harekete geçmemiz gerekli" ifadelerini kullandı.

AB, 522 milyon euro, İngiltere 120 milyon sterlin taahhüt etti

Konferansta AB ile üye ülkeler, krize müdahale amacıyla 522 milyon eurodan fazla yardım sözü verdi. İngiltere, ise Sudan'a 120 milyon sterlin tutarında ilave yardım taahhüdünde bulundu.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'te Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmuştu. ABD merkezli Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi'nin verilerine göre, iki yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle en az 29 bin 683 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine göre 15 milyondan fazla kişi de yerinden edildi.

El-Burhan, 27 Mart'ta RSF ile devam eden çatışmaların ardından başkent Hartum'un özgür olduğunu duyurmuştu.