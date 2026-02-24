AB, 4 yılın geride kaldığı savaşta Ukrayna'ya "sarsılmaz desteğini" yineledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın maddi ve askeri birçok anlamda sarsılmaz bir şekilde Ukrayna'nın yanında olduğunu yeniden teyit ettiklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4 yıl önce başladığı tarih olan 24 Şubat'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Von der Leyen, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Savaşın başlangıcından bu yana 10 kez Kiev'e geldiğini belirten Von der Leyen, "Avrupa'nın sarsılmaz bir şekilde Ukrayna'nın yanında olduğunu yeniden teyit etmek isterim. Maddi, askeri ve bu zorlu kış boyunca." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın haklı mücadelesine olan sarsılmaz bağlılıklarının altını çizmek istediğini belirterek "Ukrayna halkı ve saldıran tarafa net bir mesaj göndermek istiyoruz. Barış sağlanana kadar geri adım atmayacağız. Ukrayna'nın şartlarına göre barış." değerlendirmesinde bulundu.

Kiev'e gelen AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da ABD merkezli X sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"4 yıllık haksız bir saldırı. Ukrayna'nın sarsılmaz cesaretinin 4. yılı. Avrupa'nın 4 yıllık sarsılmaz desteği. Tek bir ortak hedef. Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışı sağlamak. Bu yüzden bugün Kiev'deyiz."

Norveç ve Danimarka'dan Ukrayna'ya maddi destek

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Kiev'e gitti.

Store, Norveç'te yayın yapan NRK kanalına yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarında kullanılmak üzere Ukrayna'ya maddi destek sağlayacaklarını belirterek, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için ihtiyaç duyduğu askeri desteği almasının önemli olduğunu söyledi.

Danimarka medyasında yer alan haberlere göre, Danimarka Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'ya maddi destek sağlayacaklarını belirtti. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Ukrayna'daki insani durumun "yürek parçalayıcı" olduğunu kaydetti.

Bu arada, Estonya Başbakanı Kristen Michal, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Letonya Başbakanı Evika Silina da Kiev'i ziyaret ediyor.