AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Orav, Süryani Metropoliti Filüksinos Çetin'i ziyaret etti
(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav; Ankara, İstanbul ve İzmir Süryani Metropoliti Filüksinos Yusuf Çetin ile bir araya geldi.
(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav; Ankara, İstanbul ve İzmir Süryani Metropoliti Filüksinos Yusuf Çetin ile bir araya geldi.
AB-Türkiye Delegasyonu'nun resmi X hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:
"Büyükelçi Aivo Orav; Ankara, İstanbul ve İzmir Süryani Metropoliti Filüksinos Yusuf Çetin'i ziyaret etti. Görüşmede, karşılıklı anlayışın gelişmesinde diyaloğun rolü ile Türkiye'nin zengin dini ve kültürel mirasının korunmasının önemi ele alındı."
Kaynak: ANKA