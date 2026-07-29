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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Orav, Süryani Metropoliti Filüksinos Çetin'i ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Orav, Süryani Metropoliti Filüksinos Çetin'i ziyaret etti
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(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav; Ankara, İstanbul ve İzmir Süryani Metropoliti Filüksinos Yusuf Çetin ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav; Ankara, İstanbul ve İzmir Süryani Metropoliti Filüksinos Yusuf Çetin ile bir araya geldi.

AB-Türkiye Delegasyonu'nun resmi X hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi Aivo Orav; Ankara, İstanbul ve İzmir Süryani Metropoliti Filüksinos Yusuf Çetin'i ziyaret etti. Görüşmede, karşılıklı anlayışın gelişmesinde diyaloğun rolü ile Türkiye'nin zengin dini ve kültürel mirasının korunmasının önemi ele alındı."

Kaynak: ANKA
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