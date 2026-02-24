Haberler

AB Temsilcisi Mignot Rusya'nın Afrika'dan asker topladığı iddialarını "endişe verici" olarak nitelendirdi

Güncelleme:
AB'nin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Daimi Temsilcisi Gautier Mignot, Rusya'nın Afrika ülkelerinden, özellikle Nijerya'dan savaş için personel devşirdiğine yönelik iddiaların artmasının "endişe verici bir gelişme" olduğunu söyledi.

Mignot, Nijerya'da katıldığı bir televizyon programında, sivil toplum kuruluşlarının raporlarının Afrika'dan Rusya'ya yönelen bu tür faaliyetlerin yaygınlaştığına işaret ettiğini belirtti.

Afrikalı kadınların Rusya'daki askeri tesislerde çalıştırılmak, erkeklerin ise cephede savaştırılmak üzere işe alındığının öne sürüldüğünü aktaran Mignot, söz konusu kişilerin iş vaadiyle kandırıldığını dile getirdi.

Rusya'nın asker sıkıntısı yaşadığı için Afrika'dan insan devşirdiğini savunan Mignot, "Bu kişilerin savaşla hiçbir bağlantısı yokken cephede ölüme gönderilmeleri son derece acımasız bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Mignot, Rusya-Ukrayna savaşının seyrine ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'nın sahada ilerlediği yönündeki algının doğru olmadığını, cephe hattında çıkmaz yaşandığını ve son haftalarda Ukrayna'nın bazı bölgeleri geri aldığını ileri sürdü.

Çatışmanın kısa vadede askeri yollarla sona ermesinin zor göründüğünü belirten Mignot, kalıcı barış için uluslararası toplumun Rusya üzerinde diplomatik baskı kurması gerektiğini ifade etti.

Nijerya hükümeti de Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında, Nijerya vatandaşlarının yabancı silahlı çatışmalara yasa dışı şekilde devşirilmesine karşı uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu
