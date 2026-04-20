Haberler

Yunanistan Parlamentosu'nda dokunulmazlığı oylanacak milletvekili sayısı 13 oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Yunanistan'da AB'den sağlanan tarım destekleri ile ilgili yolsuzluk şüphesi nedeniyle dokunulmazlıkları kaldırılacak milletvekili sayısı 13'e yükseldi. İki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması meclis genel kurulunda oylamaya sunulacak.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, meclis disiplin kurulu iktidar partisi milletvekilleri Tasos Hacivasiliu ve Haralambos Athanasiu'nun dokunulmazlıklarının kaldırılmasını görüşmek üzere toplandı.

Kurul, yapılan istişare sonucunda 2 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararın meclis genel kurulunda oylamaya sunulmasına karar verdi.

Meclis Disiplin Kurulu, 7 Nisan'da aynı soruşturma kapsamında adı geçen 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını istemiş ve nihai kararın meclis genel kurulunda alınması yönünde oy kullanmıştı.

AB kaynaklı fonlardan ödenen tarım desteklerinde yolsuzluk şüphesi

Savcılık, " Yunanistan'da AB'den sağlanan fonlarla Yunan çiftçilere verilen tarım desteklerinde yolsuzluk yapıldığı" şüphesiyle Mayıs 2025'te soruşturma başlatmış, bu nedenle Haziran 2025'te 1 bakan ve 3 bakan yardımcısı istifa etmişti.

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi, bu ay başında soruşturma kapsamında 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmiş, 2 milletvekilini de görevi kötüye kullanmak şüphesiyle Yunan yargısına sevk etmişti.

Ardından dosyada adı geçen 2 bakanın hükümetten istifa ettiği ülkede 3 Nisan'da kabine değişikliğine gidilmişti.

Yolsuzlukların araştırılması için çiftçilere yönelik ödenekler de askıya alınmıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

