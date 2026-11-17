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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları, Ukrayna'ya askeri ve mali desteği, transatlantik savunma işbirliğini ve Çin ile ilişkilerin güvenlik boyutunu ele aldı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna'ya destek, AB-Çin ilişkilerinin güvenlik ve savunma boyutları ile transatlantik ilişkiler görüşüldü.

Toplantıya katılan Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara, sahadaki son gelişmeler ve ülkesinin başta hava savunması olmak üzere en acil ihtiyaçları hakkında bakanları bilgilendirdi.

Bakanlar, Ukrayna'ya AB düzeyinde ve ikili düzeyde sağlanabilecek askeri yardım ve mali destek seçeneklerini değerlendirdi.

AB Komisyonunun AB-Ukrayna savunma sanayisi ortaklığına ilişkin mutabakat zaptı önerisi çerçevesinde savunma sanayisi işbirliği de ele alındı.

ABD'nin askeri konuşlanma incelemesi görüşüldü

Bakanlar, ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby ile de transatlantik güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişinde bulundu.

Colby, ABD'nin 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi ve 2026 Ulusal Savunma Stratejisi çerçevesinde devam eden askeri konuşlanma incelemesi ve bunun ABD ile AB arasındaki gelecekteki savunma işbirliğini nasıl şekillendireceği hakkında bilgi verdi.

Transatlantik işbirliğinin vazgeçilmez rolünü vurgulayan bakanlar, Ukrayna'ya ortak desteğin yanı sıra AB-ABD ve AB-NATO işbirliğinin güçlendirilmesi imkanlarını görüştü.

Çin ile ilişkiler ve tedarik zincirleri

AB-Çin ilişkilerinin güvenlik ve savunma boyutlarının ele alındığı oturumda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı bağlamındaki güvenlik sorunları ve kritik bağımlılıklar üzerinde duruldu.

Bakanlar, stratejik ortaklıklar dahil çeşitli yollarla AB'nin dayanıklılığının artırılması ve tedarik zincirlerindeki bağımlılıkların azaltılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmeleri de değerlendiren bakanlar, bölgedeki ortaklarla ilişkilerin güçlendirilmesi gereğini ele aldı.

İspanya da "Kadın, Barış ve Güvenlik Gündemi için AB özel temsilcisi" atanmasına yönelik girişimi hakkında bilgi verdi.

Toplantı öncesinde Avrupa Savunma Ajansı Yönetim Kurulu bünyesinde bir araya gelen bakanlar, 2026 Savunmaya İlişkin Eş Güdümlü Yıllık Gözden Geçirme Raporu'nu onayladı, savunma alanında tedarik güvenliğine ilişkin ortak bildiriyi kabul etti ve ajansın bütçesinin artırılmasında mutabık kaldı.

Kaynak: AA