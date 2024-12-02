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AB: Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını kınıyoruz

AB: Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını kınıyoruz
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Avrupa Birliği, Rusya'nın Suriye'deki yoğun nüfuslu bölgelere yönelik hava saldırılarını ve Beşşar Esed rejimine verdiği desteği kınayarak, sivillerin korunması ve siyasi çözüme ulaşılması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Suriye'de nüfusun yoğun olduğu bölgelere hava saldırılarını ve Beşşar Esed rejimine verdiği desteği kınadı. AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi. Açıklamada " Rusya'nın yoğun nüfuslu bölgelere yaptığı hava saldırılarını ve Esed rejiminin baskılarına verdiği sürekli desteği kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"SİVİLLER KORUNMALI"

Gerilimin azaltılması, sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletlerin ilgili kararları uyarınca siyasi çözüme ulaşılması gerektiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan Silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı. Öte yandan Rusya ve rejimin İdlib ve Halep'te rejim karşıtı gruplara müdahale adı altında düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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