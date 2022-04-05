AB, Macaristan'a karşı 'hukukun üstünlüğü' ilkesini işletme kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonunun, Macaristan'a, AB fonlarının ödenmesinin "hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlanmasıyla ilgili resmi bildirim gönderdiğini açıkladı.

Von der Leyen yaptığı açıklamada, Macaristan ve Polonya'nın AB bütçesiyle ilgili koşulluluk mekanizmasına karşı açtıkları davaların Avrupa Adalet Divanı tarafından daha önce reddedildiğini, bu nedenle AB Komisyonunun attığı adımın doğru olduğunu söyledi.

AB Komisyonunun, Macar hükümetine endişelerle ilgili cevap verme fırsatı tanıdığını ve cevapların da incelendiğini belirten Von der Leyen, yapılan değerlendirmeler neticesinde bir sonraki adıma geçilmesi kararının alındığını ifade etti.

Macaristan'daki en büyük sorunun yolsuzluk olduğuna dikkati çeken Von der Leyen, yolsuzlukla mücadelenin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Macaristan ve Polonya, Adalet Divanına gitmişti

Macaristan ve Polonya, AB fonlarının dağıtımının "hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlanmasını geçen yıl martta AB Adalet Divanına taşımıştı.

Avrupa Adalet Divanı 16 Şubat'ta açıkladığı kararda, Macaristan ve Polonya tarafından AB bütçesiyle ilgili koşulluluk mekanizmasına karşı açılan davaları reddetmiş, iki üye ülkenin Birlik bütçesinden faydalanmasının hukukun üstünlüğüne uymasına bağlanmasının önünü açmıştı.

Macaristan süreç sonunda gelecek 5 yıl içinde yaklaşık 32 milyar avroluk AB desteğini kaybedebilir.