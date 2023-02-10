- AB Liderler Zirvesi Türkiye'de depremde ölenler için saygı duruşuyla başladı Brüksel'de başlayan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı.

- AB Liderler Zirvesi Türkiye'de depremde ölenler için saygı duruşuyla başladı

BRÜKSEL - Brüksel'de başlayan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı.

AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya destek, göç ve ekonomi gibi konuları ele almak üzere olağanüstü zirve toplantısında Brüksel'de bir araya geldi. Zirve, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in sözcüsü Barend Leyts, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda liderlerin toplantı öncesi deprem mağdurları için saygı duruşu yaptıklarını duyurarak, "Olağanüstü EUCO (AB Konseyi) Türkiye ve Suriye'yi vuran depremin kurbanları için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı" ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya paylaşımında liderlerin saygı duruşu anlarını paylaşarak, "Türkiye ve Suriye halkları için bir dakikalık saygı duruşu. Düşüncelerimiz, sevdiklerini kaybeden ailelerin ve hala haber bekleyenlerin yanında olmaya devam ediyor. AB tam bir dayanışma içindedir" dedi.