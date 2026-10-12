AB Konseyi, İngiltere ile ikinci zirvenin 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacağını duyurdu

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne (AB) yeniden üye olma durumunun tartışıldığı dönemde 2. AB- İngiltere Zirvesi'nin, 20 Kasım'da Brüksel'de düzenleneceği açıklandı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ilki 19 Mayıs 2025'te Londra'da düzenlenen zirvenin ikincisi 20 Kasım'da Brüksel'de yapılacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Birlik ve İngiltere'nin "aynı görüşü paylaşan ortaklar" olduğunu belirterek "Güvenliğimiz ve refahımız birbirine sıkı sıkıya bağlıdır, bu da aramızdaki güçlü ortaklığı elzem kılmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, BBC Radio 4'e 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, AB'den ayrılmasının (Brexit) ülkesine faydadan çok zarar verdiğini belirtmişti.

Burnham, geçmişte yaptığı "Ben hayattayken Britanya'nın AB'ye yeniden katıldığını görmek istiyorum." açıklamasının aksini söylemeyeceğini ifade etmişti.

AB Komisyonu, bu açıklamalar üzerine İngiltere'nin AB ile ilişkisini nasıl geliştirmek istediğini ortaya koymanın İngiliz hükümetinin görevi olduğunu belirterek, gündeme gelecek seçenekler konusunda görüşmeye açık olunduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA