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AB Konseyi Başkanı Costa, Husileri Suudi Arabistan'a saldırıları durdurmaya çağırdı

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AB Konseyi Başkanı Costa, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı el-Alimi'yle telefon görüşmesinde Husilerin Yemen ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını ele aldı. Husileri saldırıları durdurup müzakerelere dönmeye çağırdı, barışın ancak kapsayıcı siyasi çözümle geleceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Raşad el-Alimi'yle İran destekli Husilerin ülkeye ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını görüştüğünü belirterek, Husilere bu saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı el-Alimi'yle telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Yemen'de savaşın şiddetlendiği ve insani krizin derinleştiğini belirten Costa, el-Alimi'ye AB'nin Yemen hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu iletti.

Costa, AB'nin Husilerin Yemen, Suudi Arabistan ve Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığına yönelik saldırılarını kınadığını hatırlatarak Husileri bu saldırıları durdurma ve müzakerelere geri dönmeye davet etti.

Ayrıca Costa, barışa "yalnızca kapsayıcı siyasi çözümle" ulaşılabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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