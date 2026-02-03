Haberler

AB Komisyonu üyesi Lahbib: "İsrail sivilleri öldürmeyi bırakmalı"

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. UNRWA'nın Gazze'deki çalışma ve yardımlarının yetersiz olduğunu vurgulayan Lahbib, tüm taraflara taahhütlerine uymaları çağrısında bulundu. Brüksel'de açılan 'Gazze: Onların Gözünden' sergisi de bu durumu belgeleyen çalışmaları içeriyor.

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdüğünü belirterek "İsrail sivilleri öldürmeyi bırakmalı." ifadesini kullandı.

Lahbib, Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close'un ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının Gazze'de çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gazze: Onların Gözünden" sergisinin açılışında konuştu.

Gazze'ye giren yardımların yeterli olmadığını söyleyen Lahbib, "Geçen ekim ayında ateşkes başladığından bu yana yüzlerce insan öldürüldü ve dürüst olmak gerekirse Gazzelilerin ölmeye devam etmesiyle buna ateşkes demek zor." dedi.

Lahbib, "İsrail sivilleri öldürmeyi bırakmalı." diyerek tüm tarafları taahhütlerine uymaya çağırdı.

AB Komisyonu üyesi Lahbib, "Gelecekte hepimizin çok istediği 'barış'tan bahsediyoruz. Biz Avrupa'da 'Ukraynalılar olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey söylenemez' diyoruz. Öyleyse Filistinliler de olmadan Filistin hakkında hiçbir şey düşünmemeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in UNRWA'nın çalışması üzerindeki tüm engelleri kaldırması gerektiğini vurgulayan Lahbib, AB'nin UNRWA'ya siyasi ve mali desteğini sürdüreceğinin altını çizdi.

UNRWA çalışanları Gazze'yi yok etme ve halkını silme kampanyasını belgeledi

Açılışa katılan UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de Gazze'deki meslektaşlarının 2 yıldan uzun bir süredir yaklaşık 2 milyon insanın maruz kaldığı dehşet verici olaylara tanık olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bunların yarısı amansız bombardıman, tekrarlanan yer değiştirmeler ve kendi ailelerini kaybetmelerinin sonucunda acılar çekti. Gazze'yi yok etme ve halkını silme kampanyasını fotoğraflar, videolar ve yazılı tanıklıklarla titizlikle belgelediler."

Gazze'de 380'den fazla meslektaşının öldürüldüğünü ifade eden Lazzarini, şöyle devam etti:

"Tesislerimizin çoğu hasar gördü veya yıkıldı. Malzemelerimizin girişi engelleniyor ve uluslararası personel Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'dan fiilen sınır dışı edildi. Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezine baskın düzenleyip yıktılar ve iki gün sonra da ateşe verdiler. Bu eylemin ardındaki çok güçlü nedenler, AB de dahil olmak üzere uluslararası toplumun son 75 yıldır Filistinli mültecilerin kalkınması ve haklarına yaptığı büyük yatırımı baltalıyor."

Brüksel'deki Borsa Sarayı'nda düzenlenen sergi, 1 Mart'a kadar gezilebilecek.

