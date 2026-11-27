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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Batı Balkanlar'ın Birlik için önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Batı Balkanlar Liderler Zirvesi, Büyüme Planı temasıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlendi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kos'un ev sahipliği yaptığı zirveye, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Adem Mavric, Bosna Hersek Dışişleri Bakan Yardımcısı Josip Brkic ve Karadağ Dışişleri ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Filip Ivanovic katıldı.

Kos, zirve sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Batı Balkanlar, AB için önemli bir bölgedir ve bu bölgeyi AB'ye entegre etmek bizim çıkarımızadır. Gördüğümüz üzere genişleme süreci ilerliyor, bununla birlikte Batı Balkanlar da ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Karadağ'ın AB üyelik müzakerelerini tamamlamaya yakın olduğunu vurgulayan Kos, Arnavutluk'un ise gelecek yıl aynı noktaya ulaşabileceğini kaydetti.

Kos, "Arnavutluk ile katılım anlaşması 2028'de, üyelik ise 2030'da imzalanabilir." dedi.

"Sırbistan'da yeni bir başlangıç gördüklerini" ifade eden Kos, Kosova'da siyasi istikrar bulunduğunu ve aynı zamanda Kuzey Makedonya ile Bosna Hersek için de bir fırsat olduğunu söyledi.

"Arnavutluk, AB'ye hiç olmadığı kadar yakın"

Rama da "AB üyeliği doğrultusunda yerine getirilen her görev, Arnavutluk'un modernleşmesi doğrultusunda yerine getirilmiş bir görevdir." dedi.

Zirve kapsamında reformlar, Avrupa Tek Pazarı'na aşamalı entegrasyon, yatırımlar ve inovasyon, ulaşım koridorları, enerji ve dijital ağlar üzerine görüşmeler gerçekleştirildiğini kaydeden Rama, 2027'nin Arnavutluk'un yılı olacağını ve AB üyelik sürecindeki görevlerini eksiksiz yerine getireceklerini dile getirdi.

Rama ayrıca, Arnavutluk'un AB'ye hiç olmadığı kadar yakın olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA