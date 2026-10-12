Haberler

AB Komisyonu Üyesi Brunner, EES'teki aksaklıklardan üye ülkeleri sorumlu tuttu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonu Üyesi Brunner, EES'teki aksaklıklardan üye ülkeleri sorumlu tuttu ve sistem için hazırlık yapılması gerektiğini söyledi. EES'te yaklaşık 1500 sınır noktasında 230 milyona yakın işlem kaydedildi, sistem yaklaşık 80 bin kişinin ülkeye girişini engelledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, biyometrik sınır kontrol sistemi Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) uygulanmasında yaşanan aksaklıklardan üye ülkeleri sorumlu tutarak, sistemin sorunsuz işlemesi için lazım olan hazırlıkları yapmaları gerektiğini belirtti.

Politico'ya verdiği röportajda Brunner, üye ülkelerin sistemin uygulanmasına hazırlanmak için yeterli zamana sahip olduğunu ve sistemi kendilerinin kabul ettiklerini anımsattı.

Brunner, "Bu bir güvenlik meselesi. Sistemin çalışması gerekiyor. Üye ülkelerin üzerlerine düşeni yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bazı üye ülkelerin hazırlık sürecinde geride kaldığını kabul eden Brunner, Belçika'daki Zaventem Havalimanı'nda yaşanan sorunların yanı sıra diğer üye ülkelerde de çeşitli aksaklıklar görüldüğünü söyledi.

Brunner, AB Komisyonunun, sistemin uygulanmasına destek olmak amacıyla Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) üzerinden yardım ve finansman sağladığını anımsatarak, sorunların bir sonraki tatil yoğunluğu öncesinde çözülmesi gerektiğine işaret etti.

EES'nin sonuçlarına ilişkin verileri de paylaşan Brunner, sistem üzerinden yaklaşık 1500 sınır noktasında 230 milyona yakın giriş ve çıkış işleminin kaydedildiğini bildirdi.

Brunner, sistemin yaklaşık 80 bin kişinin ülkeye girişini engellediğini belirterek, bunların 2 bininin terörizm veya organize suç gibi faaliyetlerle bağlantıları nedeniyle güvenlik tehdidi olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Sistemin işe yaradığını dile getiren Brunner, "Gördüğünüz gibi, gerçekten çalışıyor ve karşılığını veriyor." dedi.

Brunner, EES'yi dünyanın en modern sınır yönetimi sistemi olarak nitelendirerek, "ABD, Kanada ve diğer ülkelerle karşılaştırma yapıyoruz ve hepsi bizi kıskanıyor." diye konuştu.

Nisan'da faaliyete geçen EES, havalimanlarında uzun beklemelere yol açtı

AB ülkeleri, Schengen bölgesine gelen AB vatandaşı olmayan yolcuların parmak izlerini ve yüz görüntülerini kaydeden EES'yi bir yıl önce aşamalı olarak uygulamaya başlamıştı.

Sistem, 10 Nisan itibarıyla 29 ülkede tüm dış sınır geçiş noktalarında tam olarak faaliyete geçmişti.

Yeni sistem, pasaportlara elle damga vurma uygulamasının yerini alırken, AB vatandaşı olmayan yolcuların biyometrik verilerinin alınmasını ve dijital olarak kaydedilmesini zorunlu hale getiriyor.

Bu işlemler, sınır kontrollerinin daha uzun sürmesine ve özellikle yoğun seyahat dönemlerinde bekleme sürelerinin artmasına neden oluyor.

Sistemin uygulanmasına ilişkin tartışmalar, sınır kontrolünde yaşanan gecikmelerin sorumluluğunun AB düzeyindeki düzenlemelerden mi yoksa üye ülkeler ve havalimanlarının hazırlık ve altyapı eksikliklerinden mi kaynaklandığı sorusunu gündeme getirdi.

Kaynak: AA
Video çekerken füze saldırısına uğradı

Video çekerken füze saldırısına uğradı
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı

Milyonları kandıran görüntü! Gerçek bambaşka çıktı
Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti: Yabancı biriyle çıplak kalmak istemiyorum

Cinsel sahneleri görünce rolü reddetti! Bakın gerekçesi neymiş
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe

Türk futbolunun en pahalı maçında beklenen oldu!
Hülya Avşar’ın videosuna Erkan Petekkaya’dan bomba yorum: Bir canlı ama yürüyemiyor

Erkan Petekkaya'dan Avşar'a: Bir canlı ama yürüyemiyor
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti

Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj