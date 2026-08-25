AB'den İsrail'e Sert Tepki: Gazze Açıklamaları Kabul Edilemez

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, İsrail'in Sefarad Başhahamı David Yosef'in Gazze'nin tamamen yok edilmesi yönündeki açıklamaları ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in benzer söylemlerinin "kabul edilemez ve kışkırtıcı" olduğunu belirterek, Gazze'de sivillerin, özellikle çocukların korunmasının uluslararası insancıl hukuk kapsamında bir yükümlülük olduğunu söyledi.

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü el Anouni, günlük basın toplantısında İsrail'in Sefarad Başhahamı David Yosef'in, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in söylemlerine benzer şekilde, İsrail'in tüm Filistin topraklarının sahibi olduğunu ileri sürerek Gazze'nin tamamen yok edilmesini istemesiyle ilgili sorusunu cevapladı.

El Anouni, Sefarad Başhahamı Yosef'in açıklamalarına ilişkin, "Öncelikle, kullanılan söylem açısından, kışkırtıcı bir dil kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Tüm tarafların çabalarının gerilimi tırmandırmaya değil, azaltmaya yönelik olması gerektiğinin altını çizen el Anouni, "Defalarca kınadığımız yıldırma, taciz ve yerleşimci şiddeti eylemleri derhal sona ermelidir." dedi.

El Anouni, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in benzer açıklamalarını çok güçlü ve açık şekilde kınadıklarını vurgulayarak, "Bir bakan olarak sahip olduğu konum dikkate alındığında, İsrail hükümetinin bu tür söylemleri dizginleme sorumluluğu bulunmaktadır. Bu tür son derece vahim ve kışkırtıcı bir dilin kullanılması kabul edilemez ve karşılıksız bırakılmamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü, AB Komisyonunun Ben-Gvir'e yaptırım uygulanmasına ilişkin teklifi AB Konseyine sunduğunu da anımsattı.

"İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin halkını korumak İsrail'in yükümlülüğü"

El Anouni ayrıca AA muhabirinin İsrail'in Gazze'de uçurtma uçurulduğu gerekçesiyle Gazze Şeridi'ne saldırılarını artırması ve Filistinlileri zorla yerinden etme tehdidinde bulunmasıyla ilgili sorusunu da yanıtladı.

Sözcü, "Çocuklarla ilgili değindiğiniz hususa gelince, burada bir kez daha çok açık biçimde şunu hatırlatmak isterim; Siviller, özellikle de çocuklar, her zaman korunmalıdır. Bu, uluslararası insancıl hukuk uyarınca bir yükümlülüktür." diye konuştu.

"Ayrıca, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistin halkını korumanın uluslararası hukuk kapsamında İsrail'in yükümlülüğü olduğunu da hatırlatmak isterim." diyen el Anouni, şöyle devam etti:

"Şimdi burada ele aldığımız konu bakımından, iki devletli çözüm perspektifini de ekleyelim. Bu konudaki tutumumuz, bildiğiniz üzere, son derece açıktır. İki devletli çözüm dışında başka bir çözüm yoktur. İsrail ve Filistin'in, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde, barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki demokratik devlet olduğu bir iki devletli çözüm."

İsrail'in Sefarad Başhahamı Yosef, 23 Ağustos'taki açıklamasında İsrail'in tüm Filistin topraklarının sahibi olduğunu ileri sürerek Gazze'nin tamamen yok edilmesini istemiş, "Gazze, İsrail toprağıdır. Gazze bizimdir. Nablus bizimdir, Cenin bizimdir, hepsi bizimdir." ifadelerini kullanmıştı.

Yosef'in açıklamaları, İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in 16 Ağustos'ta sarf ettiği "Gazze'ye her gece 30-40 saldırı düzenlenmesi gerektiği", "Orada hayatta kalmaması gereken insanlar var. Onlar yaşamamalı." sözleri hatırlatmıştı.

Diğer yandan Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştıran ve Filistinlileri sürgün etme tehdidinde bulunan İsrail???????, dün gece "uyarılara rağmen uçurtma uçurulduğu" gerekçesiyle saldırılarını artırmıştı.

Kaynak: AA