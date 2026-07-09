Haberler

AB'den Grönland'da Danimarka'ya destek

AB'den Grönland'da Danimarka'ya destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BRÜKSEL, 9 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi sırasında Grönland'ın ABD tarafından kontrol edilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirmesinin ardından, Grönland meselesinde Danimarka'yı desteklediklerini yineledi.

BRÜKSEL, 9 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi sırasında Grönland'ın ABD tarafından kontrol edilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirmesinin ardından, Grönland meselesinde Danimarka'yı desteklediklerini yineledi.

AB Komisyonu Baş Sözcü Yardımcısı Olof Gill çarşamba günü Brüksel'de düzenlediği günlük basın toplantısında, "Grönland, Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölgedir. Grönland'ın geleceğine ilişkin kararlar, Grönlandlılar ve Danimarkalılar tarafından verilmelidir" dedi.

Gill, "Toprak bütünlüğü, ulusal egemenlik ve sınırların dokunulmazlığı, uluslararası hukukun temel ilkeleridir. Bunları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. AB, Danimarka'yla ve Grönland halkıyla tam bir dayanışma içindedir" ifadelerini kullandı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen çarşamba günü Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sırasında basına yaptığı açıklamada Grönland'ın "satılık olmadığını" söyledi.

Danimarka'nın egemen bir ülke olduğunu vurgulayan Frederiksen, tüm taraflara Danimarka'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısında bulundu.

Trump salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşme öncesinde, Grönland'ın "Danimarka değil, ABD tarafından kontrol edilmesi gerektiğini" söylemişti.

Kaynak: Xinhua
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Fikstür çekildi! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler

İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be
Eşini 15 parçaya ayıran kadının 'Nasıl kestin' yanıtı salonu buz kestirdi

Eşini 15'e bölen kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi
Turizm merkezinde facia! Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber

Şişme bot rıhtıma çarparak patladı! 20 yaşındaki gençten acı haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah