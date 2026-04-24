AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den, Lübnan'da kalıcı barış çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Lübnan'daki çatışmalara verilen geçici aranın yeterli olmadığını belirterek kalıcı bir barış süreci çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Lübnan'daki çatışmalara verilen geçici aranın yeterli olmadığını belirterek kalıcı bir barış süreci çağrısında bulundu.

AB liderleri, AB Dönem Başkanı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Lefkoşa kentinde düzenlenen gayriresmi liderler toplantısının ardından, Rum lider Nikos Hristodulidis, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, burada yaptığı açıklamada, son haftalarda yaşanan gelişmelerin güvenliğin "bölünmez" olduğunu gösterdiğini ifade ederek "Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu'da ya da Körfez'de istikrar sağlanamaz." dedi.

Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunan von der Leyen, bölgesel güvenliğin birbiriyle yakından bağlantılı olduğunun altını çizdi.

Geçici ateşkeslerin yeterli olmadığını vurgulayan von der Leyen, "Kalıcı bir barış yoluna ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kalıcı bir barış anlaşmasının İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını da kapsaması gerektiğini savunan von der Leyen, bu programları bölgesel güvenlik açısından "gerçek bir tehdit" olarak nitelendirdi.

AB Suriye ile ilişkileri derinleştirmek istiyor

AB'nin Suriye ile angajmanını derinleştirmeyi planladığını aktaran von der Leyen, bu kapsamda gelecekteki işbirliği çerçevelerini ele almak üzere üst düzey siyasi diyalog başlatılacağını bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da gerilimin düşürülmesi çağrısını yineleyerek, Orta Doğu'daki çatışmaların siviller ve küresel ekonomi açısından "yıkıcı sonuçlar" doğurduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın "kısıtlama olmaksızın" yeniden açılması çağrısında bulunan Costa, seyrüsefer serbestisinin küresel ölçekte hayati önemde olduğunu vurguladı.

Lübnan'daki durumun ciddi endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirten Costa, sahada ateşkesin uzatılmasını umduklarını ve uluslararası hukuk ile Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı temelinde diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
