AB, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki zorla yerinden etme ve ilhak politikalarını şiddetle kınadı

Avrupa Birliği (AB), İsrail hükümeti ile işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan şiddet, zorla yerinden etme ve ilhak politikalarını şiddetle kınayarak Tel Aviv'i Filistin nüfusunu korumaya, yasa dışı yerleşimlerin genişlemesini tersine çevirmeye çağırdı.

AB liderleri, Brüksel'de devam eden zirve kapsamında kabul edilen sonuç bildirisine göre, AB'nin dayanıklılığını artırma, kritik altyapıyı daha iyi koruma ve Birlik genelinde hibrit tehditleri önleme, caydırma ve bunlara karşılık verme kapasitesini geliştirme yönündeki çalışmaları hızlandırması gerektiğini vurguladı.

"AB Konseyi, AB'ye ve üye ülkelerine yönelik son dönemdeki tüm hibrit saldırıları güçlü bir şekilde kınamaktadır." ifadesine yer verilen bildiriye göre, liderler AB'nin Rusya ve Belarus'a karşı ilave yaptırımlar dahil olmak üzere, tüm ilgili politika ve araçları kullanmaya hazır olduğunun altını çizdi.

AB liderleri, siber saldırılar, dezenformasyon faaliyetleri ve kritik altyapıya yönelik sabotajlar gibi hibrit tehditlerin, Birliğin güvenliği açısından giderek artan bir risk oluşturduğunu kaydetti.

Orta Doğu

AB liderleri, zirvede Orta Doğu'daki gelişmeleri de ele aldı.

Bildiriye göre, Orta Doğu başlığında Gazze'de güvenlik ortamının istikrara kavuşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

"Uluslararası hukuka bağlılığını" yineleyen AB, iki devletli çözüme dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa desteğini teyit etti.

Liderler, Gazze'de insani yardımın hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasının önemine dikkati çekerek İsrail'den sivil toplum kuruluşlarına ilişkin kayıt yasasını mevcut haliyle uygulamamasını istedi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında mevcut duruma da değinen liderler, bildiride şu ifadelere yer verdi:

"AB Konseyi, Filistinli sivillere, özellikle de Hristiyan topluluklarına yönelik şiddet de dahil olmak üzere, yerleşimcilerin şiddetindeki büyük artışı ve Batı Şeria'da, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, zorla yerinden etme ve ilhak politikalarını ve tehditlerini şiddetle kınar. İsrail'i uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve işgal altındaki topraklardaki Filistin nüfusunu korumaya, İsrail'i uluslararası hukuka göre yasadışı olan yerleşim yerlerinin genişlemesini geri çevirmeye çağırır."

Suriye'ye ilişkin de AB liderleri, Esed rejiminin düşüşünün üzerinden bir yıl geçmesinin ardından barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş sürecine desteklerini yineledi. Bildiride "yabancı müdahale" uyarısında bulunulurken, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemine vurgu yapıldı.