AB, İsrail'in Batı Şeria'daki "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artırma kararını kınadı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararını kınadı.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artırma kararının yine yanlış yönde bir adım olduğunu ifade eden El Anouni, bunun uluslararası toplumun Gazze'de barış planını uygulamaya çalışırken gerçekleştiğine dikkati çekti.

El Anouni, AB'nin İsrail'in bu kararını kınadığını belirterek, kararın aynı zamanda dini alanlardaki statükoyu da etkileyeceği konusunda uyardı.

AB'nin İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklar üzerindeki egemenliğini tanımadığını anımsatan El Anouni, ilhakın uluslararası hukuk uyarınca da yasa dışı olduğunun altını çizdi.

El Anouni, iki devletli çözüm için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edileceğini belirtti.

" İsrail'e yaptırımlar hala masada"

İsrail'e yönelik yaptırımların hala masada olduğuna işaret eden El Anouni, "Sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

El Anouni, "Yaptırımlara ilişkin alınacak her türlü karar, sahada barış ve istikrar açısından kaydedilen ilerlemeyi ya da ilerleme eksikliğini yansıtacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria'nın ilhakının önünü açacak bir dizi kararı onayladı

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ile tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

İsrail güvenlik kabinesinin, 8 Şubat'ta, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre bazı kararlar, El Halil'deki mevcut düzenlemeleri de etkiliyor.

Buna göre, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin, 1997 El Halil Anlaşması'na aykırı şekilde belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.