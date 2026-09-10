AB İklim Değişikliği Servisi: Ağustos 2026 kayıtlara geçen en sıcak ay oldu

BRÜKSEL, 10 Eylül (Xinhua) -- Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Ağustos 2026'nın küresel ölçekte kayıtlara geçen en sıcak ay olduğunu açıkladı.

Küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı ağustosta 16,96 santigrat dereceye ulaşarak, Temmuz 2023'te kaydedilen yaklaşık 16,95 derecelik önceki rekoru az bir farkla aştı. Ağustos ayı sıcaklığı, 1991-2020 ortalamasının 0,85 derece, 1850-1900 sanayi öncesi tahmini seviyenin ise 1,65 derece üzerinde gerçekleşti.

Böylece Kasım 2025'ten bu yana ilk kez küresel aylık ortalama sıcaklık, sanayi öncesi seviyenin 1,5 dereceden fazla üzerine çıktı.

Batı Avrupa da kayıtlardaki en sıcak yazını yaşadı. Mayıs ayından bu yana art arda görülen olağanüstü erken, uzun süreli ve şiddetli sıcak hava dalgaları nedeniyle haziran-ağustos dönemindeki ortalama sıcaklık 2003'te kaydedilen önceki rekoru aştı.

Okyanus sıcaklıkları da rekor seviyelere ulaştı. Güney ve kuzey 60 derece enlemleri arasındaki kutup dışı okyanuslarda ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı ağustosta 21,07 santigrat dereceye ulaşarak ağustos ayı için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Deniz yüzeyi sıcaklıkları, El Nino koşullarının güçlendiği tropikal Pasifik'in büyük bölümünde de olağanüstü yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. El Nino'nun önümüzdeki aylarda kayıtlardaki en güçlü olaylardan birine dönüşebileceği belirtildi.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess kayıtların, iklim değişikliğinin hem atmosferde hem de okyanuslarda aşırı koşulları tetiklediğini ve bunun dünya genelindeki topluluklar, ekonomiler ile ekosistemler üzerindeki etkilerinin giderek arttığını gösterdiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua