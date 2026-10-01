AB İçişleri Bakanları üçüncü ülkelerde sınır dışı merkezleri tasarısını onayladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

AB İçişleri Bakanları göçü daha da sertleştiren tasarıyı onayladı. Yürürlüğe girmesi halinde, bir AB ülkesinde oturma iznine sahip olmayan yabancılar üçüncü ülkelerdeki merkezlere gönderilebilecek.Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin içişleri bakanları, üçüncü ülkelerde sınır dışı merkezlerinin kurulmasına da olanak tanıyan, göç kurallarının sertleştirilmesini öngören tasarıyı onayladı.

AB Konseyi tarafından, perşembe günü Lüksemburg'da gerçekleştirilen içişleri bakanları toplantısının ardından yapılan açıklamada, yeni düzenleme ile "AB'de geçerli bir oturma iznine sahip olmayan" kişilerin "daha etkin" sınır dışı edilebileceği belirtildi.

Önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemeyle AB'den daha fazla sınır dışı etme işleminin önü açılmak isteniyor. Düzenleme sayesinde, AB üyesi ülkelerin Birlik dışındaki üçüncü ülkelerde sınır dışı etme merkezleri kurmasına prensipte izin veriliyor. Buna göre, AB'de oturma izni başvurusu reddedilen ancak kendi ülkelerine geri de gönderilemeyen kişiler bu merkezlere yollanabilecek.

Almanya, aylardır Danimarka, Hollanda, Yunanistan ve Avusturya ile birlikte üçüncü ülkelerde sınır dışı etme merkezleri kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'e göre, yıl sonuna kadar AB dışındaki bir ülkede sınır dışı etme merkezi kurulmasına ilişkin bir anlaşmaya varılabilir.

Şu aşamada sınır dışı merkezleri kurulması planlanan çeşitli ülkelerle "ön görüşmelerin" yürütüldüğü bildiriliyor. Bu ülkelerin hangileri olduğu ise açıklanmadı. Bununla birlikte son dönemde olası ülkeler olarak Ruanda ve Uganda sıklıkla gündeme geliyor.

AB'yi terk etmeyenlere ağır yaptırımlar

Kabul edilen düzenleme ayrıca oturma izni bulunmamasına karşın AB'yi terk etmeyi reddedenlere yönelik daha ağır yaptırımlar da öngörüyor. Bu çerçevede gözaltı kararlarının daha kolay alınabilmesi ve giriş yasaklarının daha sistematik biçimde uygulanabilmesi hedefleniyor.

Söz konusu düzenleme, Ortak Avrupa İltica Sistemi'nin (CEAS) sertleştirilmesi anlamına geliyor. "Göç ve Sığınma Paktı" adıyla bilinen CEAS reformu Haziran ayında yürürlüğe girmişti.

Bu reformun özünde de daha katı, Avrupa'ya giriş ve sığınma kuralları yer alıyor. Aynı zamanda İtalya ve Yunanistan gibi başlıca ülkelerin üzerindeki yükün de hafifletilmesi amaçlanmıştı.

AFP / ET,ETO

Kaynak: Deutsche Welle