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AB'den Husilere Sert Kınama: Saldırılar Kabul Edilemez

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AB, Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen'deki hükümet bölgelerine yönelik saldırılarını kınayarak, sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ve bu eylemlerin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Husilerin Suudi Arabistan'a ve Yemen'deki hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan yazılı açıklamada, Husilerin sivil altyapıyı hedef alan saldırılarının can kaybına da yol açtığına dikkati çekildi.

Husilerin Suudi Arabistan'a ve Yemen'deki hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan ve Yemen'le tam dayanışma mesajı verildi.

Açıklamada, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunun altı çizilerek, bunların derhal sona ermesi gerektiği kaydedildi.

Bu saldırıların tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiği anlatılan açıklamada, saldırıların bölgesel istikrarı daha da zayıflattığı ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik devam eden çabaları tehlikeye attığı uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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