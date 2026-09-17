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AB, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

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Avrupa Birliği (AB), Husilerin Yemen'deki ve aralarında Mekke'yi hedef alan saldırının da bulunduğu Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Avrupa Birliği (AB), Husilerin Yemen'deki ve aralarında Mekke'yi hedef alan saldırının da bulunduğu Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Yemen'deki ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının "güçlü şekilde kınandığı" bildirildi.

Açıklamada, Mekke'yi hedef alan son saldırıya da dikkat çekilerek AB'nin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, Husi saldırılarının Yemen'deki çatışmaya askeri olmayan çözüm bulunması ihtimaline ve bölgesel güvenliğe zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Husilere tüm askeri faaliyetlerini durdurma çağrısı yapıldı.

AB'nin Yemen halkı ve hükümetine desteğini sürdürmekte kararlı olduğu aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler, bölgesel ortaklar ve uluslararası toplumla gerilimin azaltılması ile kapsamlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir barış için çalışmaya devam edileceği ifade edildi.

Husiler iddiaları yalanladı

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, dün, Kraliyet Hava Savunma Güçlerinin 15 Eylül'de saat 18.50 sularında, Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'yı Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden tespit ettiğini, aracın kentin güneyinde engellenerek imha edildiğini bildirmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, Mekke'nin hedef alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Seri, Suudi Arabistan'a yönelik operasyonlarında yalnızca petrol tesisleri ve askeri üsleri hedef aldıklarını, kutsal mekanları hedef dışı tutan bir strateji izlediklerini vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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