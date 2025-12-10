AB, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede küresel kurumsal yapı oluşturuyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede küresel kurumsal bir yapı oluşturulduğunu duyurarak, benzer düşünen ortaklara katılım çağrısı yaptı.

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Küresel Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele İttifakının ikinci konferansında konuştu.

"AB'deki temel prensibimiz, Avrupa'ya kimin geleceğine ve sınırlarımızı hangi koşullar altında geçeceğine kaçakçılar ve insan tacirleri değil, biz Avrupalıların karar vermesidir." diyen von der Leyen, Göç ve İltica Paktı'nın uygulanmasına dair sürecin hız kazandığını anlattı.

Von der Leyen, bu yılın başından bu yana, kilit güzergahlardaki düzensiz göçün yüzde 26 azaldığını belirterek, "Sadece geçen yıl Avrupa'da teknelerden ateşli silahlara kadar 12 milyon avrodan fazla değere sahip yasa dışı varlığa el koyduk. Ancak ağları çözmek son derece zorlu olmaya devam ediyor. Kaçakçılık zincirinin tek bir halkasını hedef almak yeterli değil. Tüm ağın peşine düşmeliyiz." diye konuştu.

Konferansın katılımcılarının ortak bir bildiri kabul edeceğini dile getiren von der Leyen, "Bu üç ilkeye dayanmaktadır. Birincisi, göçmen kaçakçılarının sunduğu yolculukları önlemeliyiz. İkincisi, kaçakçıların gelişen iş modeline yanıt vermeliyiz. Son olarak, potansiyel mağdurlara her zaman daha güvenli alternatiflerin olduğunu göstermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen, bu hedeflere ulaşabilmek için konferans yoluyla kurulan ittifakın, kalıcı bir sekretarya ve fonlama ile daha resmi bir yapıya geçeceğini duyurdu.

G7, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla bağların derinleştirileceğini bildiren von der Leyen, benzer düşünen ülkelere ve kuruluşlara girişime katılmaları çağrısı yaptı.