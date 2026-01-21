Haberler

AB, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna katılım konusunu liderlerle görüşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna katılımının ele alınacağı AB Liderler Zirvesi'nde gündeme geleceğini duyurdu. Von der Leyen, davet üzerine zirveye Fransa'dan doğrudan Brüksel'e geçecek.

Avrupa Birliği (AB), Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna katılımının yarın düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacağını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Von der Leyen'in Barış Kurulu için İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenecek imza törenine katılmayacağını ve Fransa'nın Strazburg kentinden doğrudan Belçika'nın başkenti Brüksel'e geleceğini söyleyen Gill, AB'nin ABD'nin davetini memnuniyetle karşıladığını yineledi.

Gill, Gazze'de barış sürecine AB'nin nasıl katkı sağlayacağı konusunda ortaklarla görüşmeye de devam ettiklerini belirterek, "Halihazırda Başkan, yarın düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne odaklanmış durumda. Barış Kuruluna katılım konusu da yarın gündeme gelecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı
Yağmurda çocuklarını dilendirdi, tepki gösteren vatandaşı tehdit etti

Şok eden sözler! "Seni dövdürürüm"
Napoli'nin istediği Iğdırlı yıldızın attığı gol yeniden gündemde

Napoli'nin istediği Iğdırlı gençten mükemmel gol