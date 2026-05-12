AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Avrupa savunma sanayisinin beklenen ivmeyi kazanamadığını söyledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa savunma sanayisinin artan ihtiyaçlara rağmen üretim kapasitesini yeterli hızda genişletemediğini belirterek hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından konuşan Kallas, üye ülkelerin savunma alanında önemli miktarda finansman ayırdığını ancak sanayinin bu talebi karşılayacak ölçekte üretim artışı sağlayamadığını ifade etti.

Bir soru üzerine, "Sektörün beklediğimiz gibi bir ivme kazanmadığını gördük." ifadesini kullanan Kallas, bu konuda hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Avrupa Savunma Ajansının (EDA) inovasyon ve deneme çalışmalarına yönelik özel yapılarla güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını aktaran Kallas, savunma inovasyonunun siyasi bir öncelik haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Kallas, toplantıda ortak tedarik ve savunma kapasitesinin artırılması konularının da ele alındığını, Rusya'nın uzun vadeli bir çatışmaya hazırlandığını kaydetti.

Caydırıcılığın güvenilir olması gerektiğinin altını çizen Kallas, "Rusya, Batı ile uzun vadeli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in Avrupa savunmasını test edip etmeyeceği bize bağlıdır. Zayıflık göstermek saldırganlığı davet eder." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ve deniz güvenliği başlığında Hürmüz Boğazı'na da değinen Kallas, bölgenin "savaş ve barış arasında gri bir alan" olduğunu söyledi. Boğazın kapatılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Kallas, enerji ve ticaret akışının korunması için diplomatik girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kallas ayrıca, AB'nin Kızıldeniz'de yürüttüğü Aspides deniz operasyonunun, mevcut yetki çerçevesi uygun olduğu takdirde Hürmüz Boğazı'nı da kapsayacak şekilde genişletilebileceğine işaret etti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZübeyde Aksöz:

Kallas'ın dediği çok doğru gerçekten! Avrupa'nın güçlü bir savunma kapasitesi olması hepimizin yararına! EDA'nın inovasyona daha fazla odaklanması gerekliliği tamamen haklı bir tespiti! Umarım üye ülkeler bu konuda gerekli adımları atarlar ve sanayi de buna karşılık verir! Zayıflık göstermemenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz!

Haber YorumlarıSerkan Işık:

Vay be bu ne kadar seçilmiş bir durum lan, ben de işimde aynı şeyi yaşıyorum mesela hep planlı kalıyorum ama hiçbir şey yetişemiyo...

Haber YorumlarıEda Kaya:

Ya bu Kallas kim ya! Neyse işte her zaman aynı laflar! Savunma sanayisi şu bu... En son ben iki gün önce markette konserve fiyatlarını gördüm birader! Yüzde 40 zamlanmış! Bunu hiç kimse konuşmuyor! Ama tabii Brüksel'de oturup savunma kapasitesinden bahsetmek daha kolay herhalde!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

