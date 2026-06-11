Bazı AB ülkelerinin, AB Dış İlişkiler Servisinin yeniden yapılandırılmasını istediği iddia edildi

Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, jeopolitik krizlere verilen yanıtı iyileştirmek amacıyla AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın liderliğindeki AB Dış İlişkiler Servisinin (EEAS) yeniden yapılandırılmasını istediği öne sürüldü.

Financial Times'ın konuyla ilgili bilgi sahibi AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre bazı üye ülkeler, AB Dış İlişkiler Servisinin kısmi yetkilerinin elinden alınmasına ilişkin farklı önerileri değerlendiriyor.

Söz konusu yetkilerin AB Komisyonu ve üye ülkelere devredilmesini içeren öneriler, jeopolitik krizlere verilen yanıtları iyileştirmeyi hedefliyor.

Önerilere öncülük eden ülkeler arasında Almanya ve Fransa yer alıyor.

Yeniden yapılandırma için 3 seçenek

Euronews internet sitesinin haberine göre, Fransa menşeli belgede ikisi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği makamını zayıflatacak, biri ise etkisini artıracak 3 seçenek bulunuyor.

İlk iki seçenek, temel dış politika yetkilerinin AB Komisyonuna devredilmesi ve AB Konseyine diplomaside daha güçlü rol verilmesini öngörüyor.

Son seçenek ise Yüksek Temsilci'ye dış politikanın yanı sıra AB Komisyon üyelerinin "büyük jeopolitik etkileri" olan ticaret gibi görev alanları üzerinde daha fazla gözetim yetkisi verilmesini içeriyor.???????

Kallas, AB Dış İlişkiler Servisinin arkasında

Kallas, EEAS çalışanlarına gönderdiği mailde servisin arkasında durarak AB'ye "değer kattıklarını" belirtti.

EEAS, AB Komisyonu ve üye ülkeler arasındaki ilişkinin servisin kurulduğu 2011'den beri tartışıldığına dikkati çeken Kallas, "mevcut eşi benzeri görülmemiş jeopolitik zorluklar" karşısında bu tartışmaların yoğunlaşmasının "doğal" olduğunu ifade etti.

Kallas, AB kurumlarının sorumluluklarının, anlaşmalarda açıkça tanımlandığını ve bu çerçevede değişiklik olmadığını vurguladı.

Ayrıca Kallas, reform gündeminin 2 Eylül'de İrlanda'da yapılması planlanan gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda görüşüleceğini bildirdi.