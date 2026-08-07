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AB, Kuzey Kore'nin füze fırlatmasını kınadı

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AB, Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze fırlatmasının BMGK kararlarını ihlal ettiğini, bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirterek, ülkeyi nükleer ve füze programlarından vazgeçmeye çağırdı.

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze fırlatmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) çok sayıda kararını ihlal ettiği uyarısında bulundu.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze fırlatmasının BMGK'nin çok sayıda kararını ihlal ettiği uyarısında bulunan Hipper, "Bu tür eylemler bölgesel barış ve güvenliği tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Hipper, Kuzey Kore'nin uluslararası yükümlülüklerine uyması ve nükleer silahları ile balistik füze programından vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ne olmuştu?

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın ülkenin doğu kıyısı açıklarından Japon Denizi yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığı belirtilmişti.

Açıklamada, fırlatılan cismin niteliğine ilişkin ayrıntı verilmemişti.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise fırlatılan cismin balistik füze olabileceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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