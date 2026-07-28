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Türkiye'ye İspanya yangınları için AB'den teşekkür

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, İspanya'da etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, İspanya'da etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın İspanya'ya yangın söndürme uçağı gönderildiğine ilişkin X paylaşımı alıntılandı.

Türkçe paylaşımda "Teşekkürler Türkiye." ifadesi kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı paylaşımında, iki yangın söndürme uçağının İspanya'nın destek talebi üzerine yangınlarla mücadele için havalandığını belirtmişti.

Yangınlardan etkilenen ülkelere geçmiş olsun dileklerini ileten ve alevlerin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ettiğini kaydeden Yumaklı, "Dileğimiz; dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir. Çünkü orman, bütün insanlığın ortak mirasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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